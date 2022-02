El explorador Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ha capturado nubes a la deriva a través del cielo de Marte en una película de 8 fotogramas realizada con imágenes de una cámara de navegación el pasado 15 de diciembre de 2021.

Asimismo, la NASA celebró el primer aniversario de Perseverance en Marte, otro explorador encargado de sacar conclusiones sobre el tereno del planeta rojo. Gracias a tecnología como esta es más fácil realizar investigaciones sobre otros planetas habitables.

🎉 Today at 11am ET (16:00 UTC), celebrate with @NASA_es the one-year of anniversary of @NASAPersevere landing on Mars. Speak Spanish? Engineer Elio Morillo will answer your questions about his work on the rover and share mission highlights: https://t.co/tRA9edovHi https://t.co/dCgjBtoeEi

— NASA (@NASA) February 18, 2022