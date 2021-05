La NASA rompió sus propios récord con la sonda solar Parker, la cual, el pasado 29 de abril, se acercó por octava ocasión al sol y batió sus propios récords de distancia y velocidad, lo cual es un hazaña para la ingeniería aeroespacial, porque se convirtió en la unidad humana en lograr el viaje más veloz en el espacio exterior.

La sonda, del tamaño de un auto compacto, fue lanzada en agosto de 2018 para recoger datos acerca del Sol, logró acercarse a 10 mil 4 millones de kilómetros de su superficie, mientras se movía a una velocidad de más de 532 mil kilómetros por hora.

Los récords anteriores de Parker fueron establecidos en febrero del 2020, cuando se aproximó al astro a una distancia de 18.6 millones de kilómetros a 393 mil 44 kilómetros por hora; es la sonda espacial más cercana al Sol y el objeto más rápido construido por el ser humano hasta ahora.

#ParkerSolarProbe’s April 29 flyby of the Sun will set new records for distance from the Sun (just 6.5 million miles) and spacecraft speed (more than 330,000 mph)! 🏆 Parker performed a Venus gravity assist in February to draw its orbit closer to the Sun: https://t.co/YHf4TLW1QE pic.twitter.com/0LwgH9kzI7

