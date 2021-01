Hoy las personas que cuenten con una Smart TV de Samsung* tendrán acceso instantáneo a más de 20 canales gratuitos

Samsung presentó otra novedad para el mercado de la televisión y el entretenimiento. Los consumidores que poseen televisores inteligentes, lanzados desde 2018* a 2020, ahora pueden disfrutar de la variedad y calidad de canales disponibles en Samsung TV Plus, la primera aplicación de streaming desarrollada por la compañía.

Samsung TV Plus brinda acceso inmediato a una variedad de canales de noticias, películas, entretenimiento y más. No son necesarias descargas, tarjetas de crédito ni suscripciones. Preinstalada en las pantallas Smart TVs Samsung*, los usuarios pueden comenzar a disfrutar contenidos diversos de inmediato, simplemente al prender su televisión para entretenerse una y otra vez.

“Con más personas pasando más tiempo en casa, la televisión se convirtió en el centro de entretenimiento y una salida que nos conecta con el mundo. Samsung TV Plus no podría llegar a nuestros usuarios en un mejor momento: cuando la necesidad de un servicio de televisión internacional gratuito, que puede ser disfrutado por toda la familia, está en su punto más alto”, dijo Aline Jabbour, Directora de Samsung TV Plus Latin America Business Development.

Samsung TV Plus en México cuenta por el momento con más de 20 canales: Tastemade, Bloomberg Television, Euronews, Flash TV, Pongalo NovelaClub, The Pet Collective, BCC Gaming, Fail Army, Saber Más, Hard Knocks, Qwest TV, Runtime, MyTime Movie Network, Tu Cine, Insight TV, Stingray Naturescape, Demand Africa, Chiquilines, InWonder, People Are Awesome y WeatherSpy.

Samsung TV Plus tiene un canal para cualquier integrante de la familia. Para los que quieren lo mejor de la gastronomía, viajes y el hogar está Tastemade; para quienes son amantes de la música tienen Qwest TV, con actuaciones en vivo y archivos de Jazz, Soul y funk; mientras que los cinéfilos tienen Runtime, un canal de cine con los mejores actores de Hollywood.

Una historia de constancia y compromiso, Samsung TV Plus en menos de tres años, ha logrado llegar a 13 países a nivel global: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Austria, Suiza, Corea del Sur, Australia, Brasil y en México, el segundo país de América Latina donde se ha lanzado Samsung TV Plus.

