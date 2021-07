Desde hace años la conquista espacial se ha convertido en el objetivo de muchos empresarios alrededor del mundo, en especial de los magnates Elon Musk, con SpaceX y Jeff Bezos, con Blue Origin y por supuesto de Richard Branson, a cargo de Virgin Galactic.

Sin embargo, más allá de convertirse en la primera empresa en ofrecer el servicio de turismo espacial, la “carrera” se ha enfocado en ser el primer multimillonario civil en viajar el espacio y experimentar algunos minutos de ingravidez.

Si bien, es verdad que por ahora la delantera de turismo la lleva SpaceX, la situación es otra en el personal de los magnates, puesto que será Richard Branson quien se llevará el primer lugar y se convertirá en el primer “astronauta” millonario civil en viajar al espacio.

El despegue de Richard, se llevará a cabo el próximo 11 de julio a las 6 a.m a bordo del servicio de Virgin Galactic, junto a dos astronautas. Por su parte Jeff Bezos tendrá que esperar un par de días para su despegue que se realizará el próximo 20 de julio.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021