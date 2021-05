China lo logró; puso en la superficie marciana el rover Zhurong, llamado así en honor al dios del fuego en la antigua mitología china, luego de un aterrizaje exitoso, informó la Administración Nacional del Espacio de China. El hecho no fue tan sonado en occidente como cuando lo hizo el Perseverance de la NASA en febrero pasado, pero también es de suma importancia.

“Cada paso tenía una sola oportunidad y las acciones estaban estrechamente relacionadas. Si se hubiera producido algún fallo, el aterrizaje habría fracasado”, destacó Geng Yan, un representante del Programa Chino de Exploración Lunar.

Xi Jinping, presidente de China, felicitó a los diseñadores del proyecto y la NASA también aplaudió lo hecho por los astrofísicos y expertos chinos, destacando que la misión china servirá para ampliar la comprensión de Marte.

