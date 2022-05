Si al hablar por teléfono escuchas sonidos extraños, en tu registro de llamadas aparecen números desconocido que tu no has hecho o tu batería no dura lo que antes, cuidado tu celular podría estar intervenido, te decimos como checarlo para que no sea víctima de hackers.

Entre los beneficios de la tecnología actual está el controlar dispositivos en tu casa, ya sea luces, sonido o clima. Pero esos beneficios también pueden traer problemas ya que deja expuesto tu celular a hackers que pueden robar tu información personal. Si crees que tu teléfono esta intervenido, aquí te decimos cómo descubrirlo.

Tienes números desconocidos en tu registro de llamadas: si al revisar con detalle las llamadas entrantes y salientes ves números que no hiciste, pues una manera de hackear tu celular es duplicar tu línea y hacer uso de tu servicio, todo esto con cargo a tu recibo.

Tu factura de datos es mayor a la que debería de ser: si encuentras cargos extras en tu recibo de pago, es señal que es intervenido tu celular, pues la persona haciéndolo necesita mandarte información como contraseñas, ubicaciones, correos y archivos, y estos son extras a tu cuenta usual.

Tienes aplicaciones desconocidas que tu no instalaste: hay aplicaciones que permiten a extraños espiar tu celular, desde llamadas que entran, hasta contraseñas y usuarios que ingresas a otras aplicaciones, lo bueno de los teléfonos modernos es que es casi imposible ocultarlas de la vista, esto lo puedes checar en la lista de apps instaladas y borra las que no reconozcas.

Escuchas ruidos extraños en tus llamadas: la interferencia o ruidos con eco al hacer llamadas es también ejemplo de que están grabando tus llamadas.

Tu batería dura mucho menos: las aplicaciones que espían en tu celular consumen mucha energía, también si tu celular se calienta, aunque no les estés dando uso, quiere decir que hay una aplicación corriendo en un segundo plano.

¿Qué hacer si tu celular está intervenido?

Estos son algunas acciones que puedes hacer para que ya no te espíen por medio de tu celular: