Hace unos días, Jeff Bezos informó que volará al espacio con su hermano Mark el próximo mes de julio, en que será el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin. Ahora, la empresa anunció el cierre de su subasta para ocupar uno de los cuatro asientos de dicho viaje, con una puja ganadora de 28 millones de dólares (556 millones 248 mil pesos mexicanos).

El ganador de la subasta, cuyo nombre se hará público en las próximas semanas, compitió contra casi 7 mil 600 personas de 159 países para obtener una de las plazas en el vuelo. La puja comenzó hace más de un mes en la página web de la compañía y concluyó este sábado con una fase final, que partió de una base de 4.8 millones de dólares, pero enseguida superó los 20

millones y se cerró en 7 minutos.

Se espera que el viaje al espacio tenga una duración de aproximadamente 11 minutos, por lo que, haciendo cálculos, el ganador de la subasta ha accedido a pagar 2.5 millones de dólares por minuto, o más de 42 mil por segundo.

Esa cantidad se donará a la fundación de Blue Origin, llamada Club for the Future, que busca inspirar a los más jóvenes a estudiar carreras científicas y dedicarse a la exploración del espacio.

