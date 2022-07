Las nuevas imágenes basadas en los datos del Telescopio Espacial James Webb son tan hermosas que podría conmover a cualquier aficionado. Webb ahora se encuentra ocupado echando un vistazo al universo profundo y los astrónomos están emocionados sacando provechos a los datos que se reciben.

A penas han pasado 10 días desde que el nuevo telescopio inició con las observaciones científicas, y no ha parado de sorprendernos. Diariamente realiza observaciones, recolecta datos y los transmite a la Tierra, los cuales se registran en el MAST (Archivo Barbara Mikulski para telescopios espaciales), donde los datos están disponibles para todos, y también para el público en general. De aquí muchos astrónomos y entusiastas aprovechan estos datos para proporcionar las vistas sin igual.

La siguiente imagen, procesada por Judy Schmidt, basada en los datos del Telescopio Espacial James Webb muestra a la galaxia NGC 7496. Una vista infrarroja de la galaxia espiral barrada que se encuentra a más de 24 millones de años luz de distancia, además de ser un deleite para los ojos es un laboratorio para el estudio de la formación de estrellas.

Judy Schmidt ha estado procesando imágenes del espacio desde hace años y ahora también se mantiene a la vanguardia de los datos que envía JWST. También ofreció una vista de la galaxia espiral NGC 628 o Messier 74, aunque de esta galaxia tenemos muchas imágenes proporcionadas por Hubble, las del James Webb lucen muy distintas porque los telescopios ven en diferentes bandas del espectro electromagnético.

Gabriel Brammer, astrónomo del Cosmic Dawn Center en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, también hizo lo suyo con una filtración diferente. Descargó los datos y tradujo cada una de las longitudes de onda infrarrojas a rojo, verde y azul antes de combinarlas para producir una sola imagen.

«Esta es una galaxia que probablemente se parece mucho a lo que creemos que es nuestra propia Vía Láctea», dijo el Dr. Brammer en una entrevista para Independent. «Puedes ver todos estos nudos de estrellas individuales que se forman, las supernovas individuales se han disparado y realmente estudias eso en detalle».

«Veamos lo que el JWST observó ayer… Oh, Dios mío», escribió Brammer en un tuit.

Let's just see what JWST observed yesterday…

Oh, good god. pic.twitter.com/8UQWi2zPlR

— gbrammer (@gbrammer) July 18, 2022