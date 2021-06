Hace 19 millones de años, los tiburones casi desaparecen de los océanos de la Tierra. Así lo afirma un un nuevo estudio que aporta pruebas de un evento de extinción masiva de los mares, desconocido hasta ahora. Las autoras, de la Universidad de Yale y del Colegio del Atlántico en Estados Unidos, afirman que los tiburones nunca se recuperaron de esta situación y los datos sugieren que su diversidad actual representa sólo una fracción de lo que fue en el pasado.

Según los resultados publicados en la revista Science, los tiburones prácticamente desaparecieron del registro fósil durante el Mioceno temprano, hace aproximadamente 19 millones de años, disminuyendo su abundancia en más del 90% y su diversidad morfológica en más del 70%.

Sharks Were Almost Wiped Out 19 Million Years Ago, And They Never Recovered https://t.co/9LEVR8BZ3o

Gran parte de lo que se sabe sobre los antiguos ecosistemas oceánicos procede de los registros de rocas y fósiles, que generalmente se limitan a depósitos de aguas poco profundas y sólo proporcionan una pequeña visión de la historia de las especies marinas en todo el océano.

En esta nueva investigación, Elizabeth Sibert y Leah Rubin utilizaron pequeños fósiles en núcleos de sedimentos de aguas profundas. A partir de escamas y dientes desprendidos por tiburones y otros peces que se acumulan de forma natural en el fondo marino, construyeron un registro de la diversidad y abundancia de los tiburones que abarca los últimos 40 millones de años.

Según los resultados, estos “prácticamente desaparecieron” del registro durante el Mioceno temprano, un “desconcertante evento de extinción” que parece haber ocurrido independientemente de cualquier evento climático global conocido o de una extinción masiva terrestre.

Aunque se desconocen las causas, el estudio sugiere que este acontecimiento alteró fundamentalmente la ecología de los depredadores pelágicos. Posteriormente, sentó las bases para los grandes linajes de tiburones que ahora dominan los océanos de la Tierra.

Este acontecimiento se produjo en un periodo de la historia en el que había 10 veces más tiburones patrullando los océanos que en la actualidad. Sibert, quien descubrió esta extinción “casi por accidente”, señala que el número de muertes fue aún mayor en los tiburones de mar abierto que en los de aguas costeras.

@SoundsFishyLeah and I are thrilled to share our new paper, “An early Miocene extinction in pelagic sharks”, out today in @ScienceMagazine. We show that ~19 million years ago, 70-90% of all sharks in the open ocean went extinct in a geologic instant. https://t.co/NArXb3eqp0 1/25

— Dr. Elizabeth Sibert (@elizabethsibert) June 3, 2021