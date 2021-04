Tanto la comunidad científica como las personas comunes y corrientes quedaron impactadas al ver una foto tomada por el Rover Perseverance de la NASA, en la que se aprecia lo que parece ser un arcoíris sobre la superficie de Marte.

Luego de que la misma NASA compartió la imagen los internautas trataron de explicar el fenómeno y crearon teorías de la conspiración, los científicos aclararon el misterio: se trata únicamente de un efecto causado por la lente de la cámara del explorador.

“Muchos se han preguntado: ¿Es eso un arcoíris en Marte? No. El arcoíris no es posible aquí. Los arcoíris son creados por la luz que se refleja en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para que se condense, y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera. Este arco es un destello de la lente”, detalló la NASA en un comunicado.

Y aunque la unidad está equipada con parasoles en su cámara fotográfica Hazcams frontal, que se consideraron críticos para la misión, ya que se usan para conducir de forma segura hacia adelante, en su parte trasera no lleva, por no considerarse esenciales, por lo que se pueden ver artefactos de luz en forma de arcoíris.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021