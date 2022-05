Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), advirtieron sobre una poderosa lluvia de meteoritos que será visible en el hemisferio norte de América el próximo martes.

La lluvia de meteoros podría ser la más poderosa en generaciones, un evento astronómico de proporciones extraordinarias, informaron los expertos de la agencia estadounidense.

Los meteoritos son pequeños fragmentos de un cuerpo celeste mayor en este caso el cometa SW3, nombre completo 73P/Schwassmann-Wachmann 3, quien es el responsable de los fragmentos de polvo que provoca la lluvia de meteoros designados como Tau Herculids.

SW3 se dividió en fragmentos desde 1995 y ha continuado fragmentándose aún más desde entonces, lo que genera preocupación entre los estudiosos del espacio sideral.

