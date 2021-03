Por años, los investigadores han buscado crear herramientas que nos permitan realizar funciones con la el “poder de la mente”, incluso, empresas como Facebook han estado desarrollando un sin fin de prototipos que nos permitan interactuar de maneras diferentes.

La evolución ha llevado a estas herramientas, a cruzar su camino con otra tecnología conocida como realidad virtual. La mezcla de ambos podría dar como resultado un nuevo brazalete capaz de traducir las señales de nuestro cerebro y permitir controlar objetos digitales con solo pensarlo.

De acuerdo con los informes de Mike Schroepfer, CTO de Facebook:

Buscando adaptarse a este próximo ecosistema que se avecina, desde Facebook se está creando un nuevo brazalete que permita moverse a través de una interfaz virtual, de una manera natural y sin necesidad de mover los dedos, con el simple hecho de pensarlo.

Here’s some mind-blowing technology being developed by @boztank and his team for our AR glasses: wrist-based sensors that let you control devices using the same electrical motor nerve signals you use to move your handshttps://t.co/UsVsGA7tm6 pic.twitter.com/T6xZzfoEdM

— Mike Schroepfer (@schrep) March 18, 2021