Twitter está ampliando su prueba del botón de “voto negativo” a un grupo selecto de usuarios en todo el mundo, anunció la compañía.

Asimismo, Twitter indicó que recibió “retroalimentación positiva” de sus experimentos iniciales en julio pasado.

“Aprendimos mucho sobre los tipos de respuestas que no le parecen relevantes y estamos ampliando esta prueba; más de ustedes en la web y pronto iOS y Android tendrán la opción de usar el voto negativo de respuesta”, dijo la compañía en un comunicado.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022