La red social Twitter anunció hoy, de una forma bastante particular, importantes cambios en su diseño y apariencia visual que estarán presentes, próximamente, dentro de la plataforma. Dentro de los cambios se encuentra nueva tipografía y paleta de colores.

Dentro de las principales novedades se refleja el cambio de fuente que ha hecho Twitter, pasando de Gotham a Chirp, además, de ahora en adelante los textos estarán alineados al lado izquierdo para facilitar su lectura, mientras el usuario se desplaza ya sea en formato web o móvil.

Otro de los cambios más notables tiene que ver con la apariencia, más específicamente la paleta de colores que ahora muestra un mayor contraste en los botones y otras secciones de la aplicación.

Notice anything different?

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA

— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021