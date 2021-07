Twitter planea una nuevas funciones de privacidad y ha mostrado el concepto de una función que notifica a los usuarios cuando otras personas han buscado su nombre de perfil y les permite elegir si quieren que se les pueda encontrar de esta forma, con límites temporales.

La diseñadora de producto de Twitter Lena Emara ha publicado en su cuenta una serie de nuevas características de privacidad que buscan conseguir “un Twitter más sano” dando más control a los usuarios para limitar interacciones no deseadas.

La plataforma ya cuenta con la opción de limitar que otras personas puedan encontrar al usuario buscando su número de teléfono o email, pero el nuevo concepto hace posible recibir notificaciones cuando otros buscan por el nombre de usuario.

En este caso, el usuario recibe el aviso y la posibilidad de limitar si quiere que otras personas puedan encontrar su perfil de esta manera, así como establecer límites temporales para esta limitación.

Otras novedades de privacidad que estudia Twitter se encuentran en un nuevo ‘check-in’ de privacidad, que permite elegir de forma rápida entre las configuraciones de privacidad ya existentes en la red social, como cuentas privadas, elegir quién puede enviar mensajes directos o etiquetar en fotos.

Asimismo, Emara ha mostrado también otras dos nuevas funciones conceptuales de Twitter: una para permitir publicar desde diferentes cuentas de manera más sencilla, y otra que avisa a los usuarios de cuentas privadas que responden a personas que no les siguen de que estas no pueden ver sus tuits y les permite hacer sus cuentas públicas.

Privacy is one of those things everyone wants, but it’s not a one-size-fits-all.

Very early concepts in 🧵are ways I’m exploring to make Twitter healthier. These are just ideas and not being built (yet?), so your feedback is helpful! pic.twitter.com/zgo85nFMkd

— Lena Emara (@LenaEmara) July 6, 2021