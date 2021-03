Derivado de la actual pandemia, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente, tiendas, aplicaciones e incluso redes sociales están buscando tener una participación activa. Tal es el caso de Twitter, quien actualmente se encuentra desarrollando una opción para realizar compras a través de la app.

Twitter Shipping Card, es el nombre que ha recibido esta nueva función. Según explica el especialista Matt Navarra Twitter ofrecerá al usuario la opción de comprar un producto que le interese sin salir de la red social.

Esta iniciativa llega luego de varios anuncios y filtraciones sobre cómo Twitter espera monetizar la red, junto con la función Super Follow, que busca competir generar contenido de pago por suscripción.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍

A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website

New-style Twitter Shopping Card shows

– Product name

– Shop name

– Product price

– 'Shop' button

<-Old | New->

ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021