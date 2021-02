Con la cuarentena en todo el mundo tras la pandemia por COVID-19, la humanidad se ha dado cuenta que es imprescindible el uso de la tecnología e innovación en la vida diaria, y el siguiente invento es prueba de ello.

Se trata de un par de tenis, que como su nombre lo dice, no necesitas las manos para ponerlos, pues es un calzado que se pone como sueco y que cuenta con un diseño innovador que podría revolucionar el mundo del calzado.

Se trata de los tenis modelo G O FlyEase Hands-Free que en español se traduce a manos libres, un diseño creado por la marca Nike.

El diseño de estos tenis fue creado con el objetivo de brindar accesibilidad y practicidad a la hora de ponerse, es por eso que estos no cuentan con agujetas, velcro, u otro sujetador que deba ser colocado con las manos.

Es por eso que el calzado deportivo garantiza su estabilidad en el pie sin necesidad de que las personas deban agacharse para ajustarlos.

El sistema de manos libres es posible gracias a que estos tenis fueron creados con una bisagra biestable que hace que el zapato se sujete de manera adecuada y se encuentra completamente tenso a la hora de colocarse.

