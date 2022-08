La enorme cantidad de vapor de agua arrojada a la atmósfera por el volcán Tonga podría terminar calentando temporalmente la superficie de la Tierra. Cuando entró en erupción el 15 de enero, envió un tsunami que recorrió todo el mundo y provocó un estampido sónico que dio la vuelta al mundo dos veces. La NASA capturó el momento en un video.

La erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en el Océano Pacífico Sur también lanzó una enorme columna de vapor de agua a la estratosfera de la Tierra, suficiente para llenar más de 58 mil piscinas olímpicas.

“Nunca habíamos visto algo así”, dijo Luis Millán, científico atmosférico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Según sus investigaciones, la cantidad de vapor de agua que el volcán Tonga inyectó en la estratosfera fue de entre 12 y 53 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

En el estudio, publicado en Geophysical Research Letters, los investigadores estiman que la erupción de Tonga envió alrededor de 146 teragramos (1 teragramo equivale a un billón de gramos) de vapor de agua a la estratosfera de la Tierra, equivalente al 10% del agua ya presente en la atmósfera.

Millán analizó datos del instrumento Microwave Limb Sounder (MLS) del satélite Aura de la NASA, el cual mide los gases atmosféricos, incluidos el vapor de agua y el ozono. Después de la erupción del volcán Tonga, el equipo de la MLS comenzó a ver lecturas de vapor de agua que estaban fuera de los gráficos.

When the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano erupted on Jan. 15, it blasted a plume of water vapor into the stratosphere. This extra water vapor, as detected by @NASA’s Aura satellite, could have a small, temporary warming effect on Earth’s global average temperature. pic.twitter.com/8g9NifrXaN

— NASA Earth (@NASAEarth) August 2, 2022