Volkswagen tiene una larga historia de desarrollos de lo más peculiar, especialmente si hablamos de motores. Han tenido motores diésel de dos cilindros, motores V5, motores en configuración W8 o incluso los famosos W16 desarrollados para Bugatti. Sin embargo, si hay un motor “peculiar” que ha gozado de verdadera popularidad a lo largo de las últimas tres décadas, ese motor ha sido el VR6. Un motor de seis cilindros en uve estrecha, con una sola culata y un tamaño realmente compacto. Un motor que creíamos en los últimos compases de su ciclo vital.

La historia del motor VR6 de Volkswagen nos la ha contado mi compañero David Clavero en un extensísimo artículo que os recomiendo paladear con calma. Mi artículo no va enfocado a volver a hacer un repaso a la historia de los VR6, si no a relatar un interesante desarrollo: más de 30 años después de su nacimiento, Volkswagen no ha dejado de evolucionar su VR6, y ahora, lo han combinado con la tecnología de sobrealimentación TSI. Ahora bien, ¿es esta la primera vez que Volkswagen lanza un vehículo equipado con un motor turboalimentado de la familia VR6?

Si hay un motor que representa a día de hoy al Grupo Volkswagen, ese …

Volkswagen Talagon Tsi 2021 2.

El nuevo VR6 TSI se presenta en un producto exclusivo para el mercado chino.

Como sabéis, los VR6 desaparecieron de Europa hace casi una década: sus altos consumos y emisiones provocaron que fueran totalmente reemplazados por motores turbo de cuatro cilindros. El modelo en el que Volkswagen instala su motor VR6 TSI no podría ser más peculiar: es su coche más grande en décadas y se llama Volkswagen Talagon. Es un gigantesco todocamino de siete plazas desarrollado para el mercado chino en exclusiva. Mide la friolera de 5,15 metros de longitud, pero con todo… ¡comparte plataforma MQB Evo con el Volkswagen Golf!

La versatilidad de la MQB permite crear coches tan grandes como el Talagon, reteniendo la arquitectura de motor delantero transversal y los costes a raya. Del Talagon en sí no hay mucho que decir: es un coche donde el refinamiento a bordo es tan importante como el espacio. Presenta un puesto de conducción similar al de los últimos lanzamientos de Volkswagen, abusando del negro piano y eliminando mandos físicos para la climatización. En sus versiones tope de gama, la segunda fila puede reemplazarse por dos butacones individuales de aspecto muy cómodo.

Volkswagen Talagon Tsi 2021 4

El puesto de conducción nos recuerda al Volkswagen ID.4, al menos por la configuración de sus pantallas.

Este motor, de código interno EA390, es producido en Alemania y después enviado a China, donde además de ser montado en el Talagon, es montado en el Volkswagen Teramont. Fue en el Teramont – la versión china del Volkswagen Atlas estadounidense – donde este motor fue estrenado. Tiene 2.492 centímetros cúbicos de cilindrada y desarrolla 299 CV, acompañados de unos muy sanos 500 Nm de par motor máximo. La potencia pasa a las cuatro ruedas a través de un sistema 4Motion con tecnología Haldex, previo paso por una caja de cambios DSG de doble embrague y siete relaciones.

El Volkswagen Talagon 530 V6 4Motion tiene un motor de 2,5 litros a causa de las normativas fiscales chinas, que gravan duramente los motores de más de 3,0 litros de cubicaje. Además de este VR6, también está disponible con dos motores 2.0 TSI de la familia EA888 y potencias más modestas. De momento, aunque el VR6 TSI siga en producción, no hay visos de que vaya a volver a Europa. Antes del giro irreversible a la electrificación de Volkswagen se rumoreó su llegada a un Passat tope de gama, pero nunca llegó a materializarse.