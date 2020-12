Si bien es cierto WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea, la cual forma parte del gran grupo de apps que son propiedad de Facebook, la cual se ha ido actualizando constantemente con nuevas formas de comunicarse y mandar mensajes.

Recordemos que en el pasado solo se podían enviar texto, pero a lo largo de su historia, se ha ido llenado de emoticones, estados que duran hasta 24 horas y videollamadas, tratando siempre de mejorar la conectividad entre las personas.

Pero aún tiene ciertas limitantes, que Mark Zuckerberg y su equipo deberán corregir, pero en lo que eso sucede, existe una alternativa para los usuarios más exigentes, la cual es WhatsApp Plus.

Esta es una aplicación que aún no está aprobada de manera oficial por Facebook, por lo que en cierto modo podría considerarse pirata, pero lo cierto es que ha causado gran sensación entre los usuarios.

Lo anterior es porque WhatsApp Plus ofrece nuevas formas de personalización como son temas completos para la app y no solo de cambio de fondo de pantalla, emoticones que aún no están en la versión oficial, ocultar cuando una persona está grabando o escribiendo y ajustes en tamaños de imágenes.

¿Cómo obtenerla?

Aunque las muchas características extras que ofrece esta aplicación podrían resultar atractivas para los usuarios, si se quiere disfrutar de ellos, se tendrá que descargar la aplicación de una página web no oficial.

Por lo que que si quiere descargar lo que se tiene que hacer es lo siguiente: