Una de las plataformas para intercambiar mensajes, fotos y videos entre los mexicanos es WhatsApp, pues si estas conectado a internet, puedes conectarte y sus servicios son totalmente gratis. Uno de los beneficios de esta aplicación es como protege a sus usuarios de hackeos externos.

Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien quiere robar tu cuenta de WhatsApp, pues una de las maneras para que no se lleven tus datos es con la verificación de dos pasos que te pide al registrar tu número en un nuevo dispositivo. Este es un código de 6 números que necesitas integrar para dar de alta tu cuenta al cambiar teléfonos.

Aparte de la verificación de dos pasos, WhatsApp tendrá una nueva función para quienes quieran usar tus datos e iniciar sesión en otro dispositivo. Este sería un aviso para quien trate de abrir tu cuenta en otro teléfono con tu información, con información de WABetainfo.

El mensaje se leería de “allow moving your WhatsApp account to another phone”, que significas, si permites que tu cuenta de WhatsApp se cambie a otro teléfono, entre los datos que vendrían en este aviso es la hora exacta de cuando se trate de hacer y modelo de celular desde donde se está haciendo, aparte tendrás la opción de “permitir” o “no permitir” que se haga el movimiento dándote aparte de un aviso, un modo de evitarlo.

Esta función ya se puede ver en la versión beta de la aplicación, aunque se predice que no en mucho tiempo ya esté disponible para los otros usuarios de WhatsApp al hacer sus actualizaciones más recientes. Esta sería una manera más de la plataforma de cuidar los datos de sus usuarios que si la unes a la verificación de dos pasos crea una cuenta más segura y no habrá riesgo de que te roben tu información.