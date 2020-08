Cada vez que WhatsApp falla, un montón de personas en redes sociales comienzan a decir que lo mejor, sería todos migrar a Telegram, otra app de mensajería gratuita de la que muchos hablan maravillas.

Sin embargo, seguimos desistiendo de cambiarnos a ella pues casi nadie la usa y tiene menos herramientas que, en esta época de pandemia nos resultan de lo más necesarias.

Pero esto está cambiando, pues la aplicación de mensajería introdujo por fin, tal como había adelantado hace un par de meses, la función de videollamadas, que llega al servicio siete años después de su nacimiento y que permite hacer llamadas de vídeo encriptadas de momento solo en los chats individuales.

Esta noticia llevó a Telegram a convertirse en tendencia en redes sociales este 17 de agosto.

​La función de videollamadas, que aún está en fase inicial alfa, se encuentra disponible para los usuarios de Telegram en su versión para móviles iOS y Android desde el pasado fin de semana, como ha anunciado la compañía en un comunicado.

Esta función, que llega a la plataforma creada en 2013 por el ruso Pável Dúrov, permite iniciar videollamadas desde la página de perfil de los contactos o también encender y apagar el vídeo desde las llamadas solo de voz.

Telegram is 7 years old today – and we have a present for you. Yes, it's Video Calls. 🎁 https://t.co/yZaJbpfgoD

— Telegram Messenger (@telegram) August 14, 2020