Uno de los retos al momento de comprar un vehículo nuevo es encontrar la mejor forma de pagarlo. En estos casos, lo más recomendable es optar por un crédito ABCD, que son los que están destinados a la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero. Los beneficios del préstamo de motos hace que esta sea, sin duda, la mejor opción.

¿Por qué solicitar un préstamo para comprar tu moto?

Los principales beneficios del préstamo de motos son:

No tendrás que gastar tus ahorros . Gracias al préstamo de motos , no tienes que financiar la compra con tus ahorros. Podrás seguir guardando este dinero para una emergencia o cualquier meta que te hayas propuesto.

. Gracias al , no tienes que financiar la compra con tus ahorros. Podrás seguir guardando este dinero para una emergencia o cualquier meta que te hayas propuesto. Sin mucha espera . Cuando decides ahorrar para comprar tu moto, tiene que pasar mucho tiempo para finalmente adquirirla. Con un financiamiento, la obtienes casi de inmediato, pues estos créditos se aprueban en poco tiempo.

. Cuando decides ahorrar para comprar tu moto, tiene que pasar mucho tiempo para finalmente adquirirla. Con un financiamiento, la obtienes casi de inmediato, pues estos créditos se aprueban en poco tiempo. Es un préstamo a la medida. No es un crédito personal que puedes usar para cualquier fin, sino uno específico para la compra de tu moto. Por ello, se considera un financiamiento a la medida de tus necesidades.

Requisitos para obtener un préstamo de motos

Conseguir un crédito para tu moto es más sencillo de lo que crees. Lo importante es que cumplas con los requisitos para su aprobación. Esto es lo que necesitas:

Tener 18 años o más.

Identificación oficial vigente.

Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de ingresos.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Cuenta bancaria para el depósito del préstamo y el cobro de las cuotas.

¿Cómo elegir el mejor préstamo de motos?

Antes de tomar una decisión, es importante que evalúes tu perfil y necesidades. De este modo, será más fácil determinar qué préstamo te conviene más. Asimismo, te recomendamos considerar ciertos aspectos del financiamiento como:

– Tasa de interés

Todo préstamo de motos involucra el pago de intereses. Así que es relevante que sepas de antemano cuál será la tasa que se aplicará; puede ser fija o variable. La primera podría ser la opción más conveniente, ya que de este modo podrás crear un presupuesto más certero.

– Cuotas

También debes considerar el número de cuotas para pagar la totalidad del préstamo y el monto de las mismas. Esto es algo que depende de varios factores, entre ellos la cantidad de dinero entregada y tu capacidad de pago. Lo ideal es que el plazo para pagar no sea superior a un año.

– Pagos anticipados

Antes de aceptar un financiamiento para tu moto, infórmate sobre la liquidación y pagos anticipados. Es decir, si puedes pagar la totalidad del préstamo o las cuotas por adelantado sin que implique una penalización. Hay casos en los que se cobra un monto extra por estas acciones, por lo que es importante que conozcas si aplican o no este tipo de sanciones.

– Entrega de la moto

Este también es un punto clave porque cuando se compra un vehículo, lo ideal es que su entrega no se demore. No obstante, si la adquisición se hace por medio de un préstamo, los plazos de entrega pueden variar. Pregunta por las condiciones antes de firmar el contrato.

Recomendaciones para que aprueben el préstamo para tu motocicleta

Para facilitar su aprobación tienes que asegurarte de contar con todos los requisitos exigidos. También debes poseer un buen historial crediticio, algo que todas las entidades financieras verifican antes de aprobar un financiamiento.

Si nunca has solicitado un préstamo, bien sea en un banco, comercio o cualquier entidad financiera, y no has tenido ningún servicio a tu nombre, es probable que no aparezcas. Esto no es un problema.

Lo importante es que, en caso de aparecer, tu puntaje sea bueno, lo que significa que eres un cliente responsable con tus compromisos financieros.

Ahora sí, conociendo el beneficio del préstamo de motos y cómo elegir la mejor alternativa de crédito, no hay excusa para por fin adquirir ese vehículo con el que tanto vienes soñando.