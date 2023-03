Coppel, en asociación con BanCoppel, es una excelente alternativa, pues otorga préstamos para comprar muebles, electrodomésticos, ropa y más. Sin embargo, si quieres solicitar un crédito en línea de BanCoppel, te recomendamos considerar algunas cosas.

Tips para solicitar un crédito

La mejor forma de obtener un crédito en línea de este banco es pidiendo un financiamiento en Coppel. Antes de hacerlo, es importante que sigas estos consejos, ya sea para este banco o cualquiera.

1. Asegúrate de cumplir con los requisitos

Por fortuna, estos son sencillos. Solo tienes que ser mayor de 18 años, contar con una identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte) y poseer un comprobante de domicilio menor a 3 meses.

2. Presta mucha atención al proceso

Dado que la solicitud se hace en línea, es fundamental que estés atento a todo el procedimiento. Debes saber que los únicos tres canales habilitados para el trámite son la web de Coppel, la App Coppel y el WhatsApp vinculado al crédito.

En ningún caso te solicitarán datos personales más allá de tu fecha de nacimiento y número de tarjeta. Es clave que lo tengas en cuenta para evitar fraudes.

3. Ten en buen historial crediticio

Todas las entidades que ofrecen financiamiento se fijan en este dato. De allí que sea tan importante que tengas un buen comportamiento financiero.

Si aún no has tenido ningún préstamo o servicio a tu nombre y no estás en el Buró de Crédito, no hay problema. Lo fundamental en este caso es que no tengas un mal historial, ya que esto podría arruinar tus posibilidades de obtener un crédito.

Recomendaciones para usar tu crédito de forma inteligente

Un crédito es una excelente herramienta financiera para adquirir cualquier cosa, desde muebles hasta ropa. Si lo usas correctamente, puede ser una gran ayuda para tu bolsillo.

Por esta razón, te ofrecemos consejos prácticos para que aproveches al máximo este financiamiento. Si los tienes en cuenta, vivirás una experiencia de compra exitosa y gozarás de finanzas sanas.

Planea tus compras

Es importante tener en cuenta que en el financiamiento de Coppel el plazo, el pago inicial y la cantidad de quincenas podría variar en función de la línea de crédito y de tu historial de pago.

Así que, antes de realizar cualquier compra usando este crédito, asegúrate de revisar los precios y promociones. Además, planifica bien tus compras para que no excedan tu presupuesto y así evitar endeudarte.

Compra lo necesario

Usar tu crédito para adquirir cosas que verdaderamente necesitas puede ser una gran ayuda para tus finanzas. Sin embargo, las compras que no son necesarias solo arruinarán tu presupuesto.

Procura verificar inventarios para encontrar lo que necesitas al mejor precio. Así, podrás tener finanzas más sanas y cuidar tu puntaje crediticio.

Usa tu tarjeta para comprar en línea

Una forma práctica y segura de comprar con tu crédito es mediante el sitio web o a través de la aplicación. Con esta herramienta puedes verificar precios, opciones de financiamiento y promociones para encontrar la mejor oferta.

Compara plazos de financiamiento

Revisa cuidadosamente los plazos de financiamiento que ofrece esta tienda, ya que estos varían según el tipo de producto.

Para muebles encontrarás plazos desde 24 hasta 72 quincenas, mientras que para la ropa podrás elegir plazos desde 24 hasta 36 quincenas. También hay opciones especiales para los productos del Marketplace en la web.

Revisa tu historial crediticio

Si tienes un crédito, es importante estar al tanto de su historial crediticio. Y para eso puedes solicitar un informe de forma gratuita, cada 12 meses. De esta forma, verás si hay algún error en tu crédito o si existen gastos innecesarios.

Esto te ayudará a controlar tus finanzas.

Mantén tu presupuesto bajo control

Es fundamental mantener un presupuesto al día para conocer tus ingresos y gastos e identificar los posibles excesos que pueden devenir de una mala administración de tu crédito.

Fíjate metas a corto y largo plazo y considéralas cuando hagas compras. Para el control de tus finanzas también puedes programar alarmas en tu cuenta bancaria para vigilar el saldo y evitar endeudarte.

Solicitar un crédito en línea de BanCoppel puede ser una herramienta muy útil, ya que te permite adquirir productos de forma cómoda y segura. Con los consejos que hemos compartido, puedes asegurarte de usarlo de manera inteligente para disfrutar al máximo tu experiencia de compra.