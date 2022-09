El consenso del mercado estaría anticipando otra alza de 75 puntos base a la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México (Banxico), así lo señaló la última encuesta realizada por Citibanamex.

De los 33 analistas consultados, 20 opinaron que el 29 de septiembre el organismo central elevará el referencial en tres cuartos de punto.

En la encuesta previa solo ocho de 35 encuestados preveían este aumento, sin embargo, recientemente varios subgobernadores de Banxico han indicado que podría continuar un mayor apretamiento, ante mayores incrementos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Es por ello que la mediana del consenso prevé que este año Banxico cierre con una tasa en 9.75 por ciento, nivel nunca antes visto.

Además, el consenso ajustó ligeramente el estimado de crecimiento económico de México para este año, de 1.8 a 1.9 por ciento, pero para 2023 el avance sería de 1.4 por ciento, y ya no de 1.5 por ciento como se estimaba hace quince días.

Finalmente, el sondeo también reveló que en agosto la inflación general alcanzaría el 8.68 por ciento, mientras que la inflación subyacente se ubicaría en 8.64 por ciento.

Esto derivaría en que la inflación general cerraría este 2022 en el 8.2 por ciento, ligeramente por encima del 8 por ciento previo.

¿Por qué hay que tener cuidado con dar ‘tarjetazos’?

Con un escenario en el que se prevé continúen los aumentos a la tasa de interés, es importante que si una persona decide solicitar un préstamo a través de una tarjeta de crédito evalúe desde su capacidad de pago hasta su compromiso de saldar la deuda total. En pocas palabras, en ser un ‘totalero’.

Un aumento a la tasa de interés tiene como principal efecto encarecer el costo del dinero y, por ende, los créditos que tomen las personas o incluso quienes ya tengan algún financiamiento automotriz o hipotecario.

“Aquí lo recomendable sería buscar que el crédito no exceda nuestra capacidad de pago; la otra es buscar tasas fijas que sean competitivas. Además, si no somos ‘totaleros’ y pagamos solamente el mínimo o una fracción entre el pago para no generar intereses y el mínimo, este remanente se va a ver impactado por esta tasa que va a la alza”, advirtió Gabriela Aguirre, chief financial coach de la plataforma Coru.