El gobierno de México informó que hacia 2024 el Banco de México (Banxico) tendrá una moneda digital propia en circulación (CBDC, por su sigla en inglés), por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país.

Al respecto, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, advirtió en julio, durante su participación en la Conferencia de Banca Central Michel Camdessus 2021, que el uso de dinero sin respaldo, como los cripto activos, puede conducir a una crisis, pues aunque el mundo actual se mueve alrededor de la tecnología y los bancos centrales se enfrentan al desafío del dinero digital, la historia muestra que el uso generalizado del dinero privado sin tener un prestamista de última instancia, combinado con instituciones inadecuadas, dan como resultado crisis económicas, con la consecuente reducción del bienestar.

Díaz de León dijo esencial apresurarse a analizar este tema, pues en muchas conversaciones y foros internacionales se ha hablado sobre cuál es lo óptimo y cómo se puede entender las múltiples combinaciones que pueden llevar a diferentes monedas digitales de bancos centrales.

En tanto, Agustín Carstens, gerente general del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus sigla en inglés), advirtió a inicios de 2021 que la implementación de monedas digitales como un nuevo mecanismo de pago es casi un hecho en las economías del mundo, pero aún existen temas pendientes antes de implementarlas y deben ser únicamente los bancos centrales los encargados de crear estas divisas.

“No podemos permitirnos ningún grado de error, porque si la gente confía en este sistema y se van a estar intercambiando valores por esta vía no hay de que se me cayó el sistema ni de que hay un error de 0.001, eso no es aceptable, aquí no puede haber error y por eso los sistemas tienen que ser extremadamente eficientes”, dijo Carstens durante su participación en el Semanario de Perspectivas Empresariales Fintech, organizado por el ITAM.