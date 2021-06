En los primeros cinco meses del año, las quejas ante la Condusef contra la banca por posible fraude cibernético aumentaron 89 por ciento a tasa anual, debido a la mayor actividad en línea que se registró a causa de la pandemia.

La institución registró ocho mil 102 reclamaciones, frente a las cuatro mil 284 del año pasado, detalló Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“El posible fraude cibernético, hay que reconocerlo, tiene una tendencia ascendente”, dijo el funcionario.

Detalló que en abril, mayo y junio del año pasado mostró una reducción, porque en el confinamiento la gente no se daba cuenta de estos delitos, prefería no salir por temor a contagiarse o no había los mecanismos idóneos para quejarse.

Pero en los meses subsecuentes, con la apertura de la economía y el cambio de semáforo de rojo a naranja, se vio un repunte, agregó Rosado.

En los primeros cinco meses del año se registraron, en total, 25 mil 878 quejas por presuntos fraudes (cibernéticos más tradicionales).

Los cibernéticos, dijo el titular de la Condusef, representaron 31.30 por ciento, cuando en 2019 y 2020, en el mismo periodo, su participación fue de 11 y 20 por ciento.

Al interior de este tipo de delitos, los relacionados con transferencias electrónicas no reconocidas aumentaron 96 por ciento y los consumos de internet no reconocidos, 137 por ciento. Ambos representan 95 por ciento de las quejas por presuntos fraudes cibernéticos.

“El fraude electrónico es el que ha crecido y básicamente se utilizan llamadas telefónicas, mensajes a tu teléfono, diciendo que tienes compras inusuales en las plataformas de comercio electrónico famosas que hay”, señaló.