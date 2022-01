La calificadora Moody’s Investor Services colocó todas las calificaciones de Banamex en revisión a la baja ante las “incertidumbres” que generó el anunció de la venta del negocio de consumo de Citigroup.

La estructura de la venta de sus operaciones de banca de consumo en México conlleva incertidumbres, las cuales se contemplan en esta revisión”, expuso la calificadora en un informe.

La calificación de depósitos a corto plazo en escala nacional se mantuvo sin cambios.

Tras el anuncio de que Citigroup dejará los negocios de banca de consumo y empresarial en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que sean inversionistas mexicanos quienes los adquieran.

El mandatario mexicano mencionó que entre los inversionistas que podrían comprar Citibanamex estarían Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, José Javier Garza Calderón y Carlos Hank González.

Ahora sí se cumplen con todos los procedimientos legales pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresarlo a México”, declaró.

Pese a sus deseos López Obrador aseguró que no se impedirá en la licitación de Citibanamex inversionistas extranjeros: “no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros”, aunque indicó que a menudo dichos empresarios se llevan las utilidades fuera del país.