Bitcoin sigue padeciendo los estragos de un difícil inicio de semana. La Criptomoneda acumula tres días consecutivos con un registro a la baja. Esto luego de que esta mañana perdiera casi mil dólares en su valor. Y aunque aún se encuentra por arriba de los 55 mil dólares por unidad, aún corre riesgo de seguir perdiendo valor.

Ayer Bitcoin tuvo un valor de 56 mil 418 dólares, es decir, un millón 140 mil 256 pesos por moneda. Para esta mañana el registro es de 55 mil 443 dólares por unidad, alrededor de un millón 120 mil 293 pesos.

Pero, a pesar de las caídas que ha tenido, Bitcoin y las Criptomonedas en general se han disparado de manera significativa en el panorama más amplio, durante los meses recientes. Incluso, hay monedas como Ethereum que tuvieron un crecimiento de más de 250 por ciento en las dos semanas anteriores.

Shoteby´s aceptará Bitcoin en subastas

La empresa subastadora Sotheby’s dijo que aceptará Bitcoin y Ethereum como pago por durante la puja por la obra de arte de Banksy “Love is in the Air”. Éstas será la primera ocasión en que se use la moneda digital para una subasta de esta magnitud.

El precio de la obra de Bansky se estima entre 3 millones y 5 millones de dólares, dijo un representante de Sotheby’s, en la primera ocasión en la que se podrá comprar arte físico con Criptomonedas.

La casa de subastas se ha asociado con la bolsa de Criptomonedas Coinbase Global Inc para la venta. Con esto, se impulsará el uso de este recurso económico, que cada día toma más fuerza entre los inversionistas, empresarios y hasta las personas comunes como método de inversión.