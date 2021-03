Luego de un difícil inicio de semana, la Criptomoneda Bitcoin registró una ganancia tras la jornada del martes. Los especialistas esperan que Bitcoin siga creciendo y que su valoración pueda regresar a los niveles que tuvo la semana pasada, es decir, cerca de romper la barrera de los 60 mil dólares por unidad.

Pero hoy ha subido su valoración, ya que la jornada de ayer registró un costo de 54 mil 242 dólares por unidad, alrededor de un millón 124 mil 199 pesos mexicanos. El miércoles amaneció con una cotización de 56 mil 839 dólares por unidad, es decir, un millón 175 mil 216 pesos mexicanos.

Y aunque son muchos factores los que definen la cotización del Bitcoin y aún es una moneda bastante volátil, se piensa que en las semanas siguientes pueda seguir aumentando su valor, una tendencia que ha tenido el último mes y así alcanzar marcas históricas.

El empresario estadounidense Elon Musk sigue dando de qué hablar en lo que se refiere a su gran apoyo hacia la Criptomoneda Bitcoin. A través de su cuenta de Twitter, anunció que a partir de hoy será posible comprar uno de sus automóviles Tesla usando Bitcoin. Según explicó, desarrollaron un software propio y de código abierto con el cual realizarán las operaciones.

Del mismo modo, el ejecutivo señaló que Tesla no convertirá los Bitcoin obtenidos por la venta de vehículos a otras divisas fiat convencionales. Estos ingresos permanecerán como criptomonedas en la cartera de la compañía. De nueva cuenta, el empresario ha mostrado su interés por esta moneda, que en algún momento él mismo decidió apoyar mientras comenzaba a aumentar su valor en el mercado.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021