La criptomoneda se ha vuelto cada vez más popular en los mercados, y ahora Elon Musk logró que alcanzara un máximo en cuestión de segundos, simplemente con hacer un pequeño cambio en su cuenta de Twitter.

El genio tecnológico, dueño de Tesla, The Boring Company y Space X, agregó el hashtag “#bitcoin” a su descripción personal en su perfil de la red social, en el que cuenta con más de 44.2 millones de seguidores.

Ante esto, la criptomoneda creció hasta en 14 %, logrando su punto máximo en las últimas dos semanas.

De acuerdo con NBC News, poco antes de que se cumpliera una hora después de la publicación de Musk, el bitcoin llegó al precio de 37,299 dólares, lo que significó un aumento de casi 5,000 dólares extra a su costo al iniciar el día.

“En retrospectiva, esto era inevitable”, escribió tiempo después el magnate en un tuit, haciendo referencia a lo que había pasado con el valor de la divisa.

In retrospect, it was inevitable

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021