Ciudad de México. La reforma profunda para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos a la población ha reportado ahorros por 11 mil 880 millones de pesos confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que en el sexenio anterior operó una red de funcionarios públicos y políticos (sin aportar nombres) que establecieron contratos con el gobierno, como intermediarios, “no eran farmacéuticas”, por un valor de 303 mil millones de pesos.

El funcionario describió cómo se han erogado 43 mil millones de través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) con objeto de comprar 730 productos patentados en India, Cuba, Argentina, Corea del Sur y Alemania, dentro de la compra consolidada de medicamentos.

El mandatario confirmó que el 15 o 16 de junio habrá una rifa de bienes asegurados, entre ellos un palco en el Azteca, y esos recursos se destinarán a la compra de medicinas. Adelantó que próximamente abordará el tema de la corrupción en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El tabasqueño recordó haber ordenado una reforma profunda en la adquisición de los medicamentos y su distribución para garantizar el abasto a toda la población.

“Era un negocio, como otros de los que ya hemos hablado, en el que el gobierno era un facilitador de la corrupción, no les importaba el pueblo. Representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder, al pueblo se le daba la espalda en todo. Eran los bisnes lo que interesaba, los contratos, los negocios hechos al amparo del poder público”.

De 2012 a 2018 eran 10 empresas, en su mayoría no farmacéuticas, que “concentraban 80 por ciento de todas las compras de medicamentos del gobierno; vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información”.

Después de enfrentar desprestigio, “muy doloroso, porque se argumentaba que los niños con cáncer no tenían medicamentos, lo que estaban buscando era desacreditarnos y hacernos cambiar para que no lleváramos a cabo la decisión de comprar los medicamentos afuera. Al final no pudieron porque, cuando se tiene la razón, se lucha por una causa justa, pues hay que ser perseverantes, hay que ser necios, tercos. Hay que actuar con firmeza y no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”.

A la fecha la compra de medicinas y material de curación comprende más de dos mil claves, y el anuncio de ayer describió 730. Alejandro Calderón, del Insabi, reiteró la compra a los países mencionados. Y resta que se informe de la licitación internacional de genéricos, que son los de más bajo costo y mayor volumen, y cuyos contratos están revisándose. Datos de la Unops refieren que serían mil 587 claves de fármacos y material de curación.

En su turno, Jorge Alcocer dio cuenta del desastre en la adquisición de medicamentos entre 2012 y 2018. Sólo 10 empresas, aquí mostradas, concentraron 80 por ciento, 79.6 por ciento, del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos. Tres de ellas tenían la mitad de todos los contratos y una sola empresa, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V., se llevó 35 por ciento de la compra de 2013 a 2018, con un monto de 106 mil 803 millones de pesos. “Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada por la Función Pública el 18 de julio de 2019”.

El funcionario insistió en que al cierre de 2018 el gasto de bolsillo –lo que gasta toda familia para adquirir medicinas– colocó a México en el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Y subrayó que a la fecha se han gastado 43 mil 278 millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. “Desde enero empezaron las primeras entregas a algunas instituciones. Al día de hoy ya se encuentran en el país y ya se hacen entregas en tránsito o con orden de entrega más de 60 millones de piezas para todo el sector”.

Así, para el Presidente, “podemos tener diferencias, nos podemos caer mal, pero debemos unirnos en lo fundamental, que es el bienestar del pueblo.”