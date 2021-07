El reciente fallo de la Corte con respecto a la cannabis mantiene detenidas inversiones de hasta mil millones de dólares en México, pues no abre el mercado para que el producto se utilice a escala industrial.

Alfredo Neme, representante del Consejo Cannábico Nacional (CCN), afirmó en entrevista con El Heraldo de México, que hay entre 500 a mil millones de dólares de inversión que no se han podido ejercer en el país en investigación y desarrollo a nivel comercial e industrial, debido a que hasta ahora sólo se permite el autoconsumo.

“La decisión de la Corte no tiene efectos prácticos, aún no se puede importar ni comercializar, no implica una apertura para una industria con potencial. En el Consejo no tenemos qué celebrar”, afirmó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval para que las personas puedan cultivar, cosechar, poseer y transportar cannabis, con fines recreativos.

Neme comentó que hay inversionistas nacionales que tienen su dinero en Canadá y Estados Unidos, “y tendrán que esperar porque hay falta de voluntad. Seguimos viendo un horizonte lejano para una regulación de cannabis como el país lo merece”.

“Aquí vemos solamente dos ganadores: los grandes laboratorios en cannabis medicinal, y los grupos del narcotráfico en cuanto al uso lúdico, que son quienes mandan en el mercado”, afirmó el directivo.

Opinó que la decisión de la Corte no va a resolver el narcotráfico, “vemos un país que seguirá inmerso en la violencia”, sentenció.

El representante del Consejo Cannábico Nacional añadió que existe falta de voluntad política para que el Estado abra las puertas a una regulación paulatina, que permita el desarrollo de la industria cannábica en todo su potencial.