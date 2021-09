El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el martes pasado el Paquete Económico 2022, el cual se enfocará principalmente en la recuperación económica luego de la crisis por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el titular de Hacienda, los ingresos totales para el próximo año se estiman en 7.5% más, en términos reales, comparado con los aprobados en 2021. Además, el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra estabilizado en 51%, igual que el estimado para el cierre de 2021.

Respecto al gasto programable, se estima un aumento de 9.6% real respecto al aprobado en 2021, el cual se compone de aumentos importantes en protección social, inversión física, y en el gasto federalizado.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que el paquete económico tiene algunas “sorpresas”, ya que incluye tres vertientes para poder atender los requerimientos de gastos que tiene el país, sobre todo, derivados de la crisis económica: aumentar ingresos, recortar gastos y endeudarse.

Sin embargo, señaló que los ingresos no están siendo suficientes porque no se quiere aumentar impuestos y no van a ser suficientes a través del fortalecimiento administrativo.

Por otro lado, refirió que se “están relajando los criterios para deuda”, ya que si bien los ingresos presentan un aumento de 1.3 por ciento, pero el gasto aumenta en 8.6 por ciento real.

“Esa diferencia se tiene que financiar de alguna manera, y lo que se está planteando es que haya déficit primario de cuatro por ciento y de tres por ciento en 2022, y aún así creemos que pueden estar bajitos estos déficits primarios”.

Macías refirió que con este paquete económico la deuda va a aumentar, el endeudamiento, sobre todo, para cubrir las necesidades de gasto que ya no se pudieron contener más, empezando por el sector salud, que necesitaba recursos.