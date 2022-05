La venta y compra de autos en México es una actividad que esta supervisada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y como contribuyente es necesario que notifiques todos los movimientos para evitar problemas como multas, recargos o auditorias. De esta manera no afectara futuros créditos que quieras sacar.

Ya sea que hayas vendido o comprado un carro, sino notificas al SAT de estas transacciones puedes ser acreedor a una multa que va desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos, de acuerdo al Reglamento del Código Fiscal de la Federación. A continuación, te decimos que debes haces en cualquiera de los dos casos, para no tener problemas con la agencia gubernamental.

¿Qué pasa al vender tu carro?

Cuando la venta se hace entre particulares, se debe notifican en la declaración anual, aunque no estes inscrito en el RFC, si este es el caso debes de darte de alta. La cantidad gravable es sobre la utilidad de la venta. Se calcula al sacar la utilidad, restando la cantidad por la que se vendió al precio por el que se compró y entre mayor sea la ganancia de igual manera los impuestos que te cobraran.

Si la venta es a una empresa, no hay cobro de impuestos mientras la transacción no sea mayor a 175 mil pesos, que es el monto máximo deducible. Por esta razón es más recomendable que la compra sea con una persona moral, donde no tendrás que preocuparte por multas y pagos.

¿Qué pasa al comprar tu carro usado?

Al ser comprador tu situación mejora pues puedes deducir la compra del auto de tu declaración si estas en el régimen de honorarios, actividad empresarial o de incorporación fiscal, aunque tu limite será solo de por un máximo de 175 mil pesos. Esto solo es para cuando se hace la transacción con una empresa pues cuando es con un particular, no podrás recibir una factura.

Otro dato a considerar es que, de acuerdo con la Ley Contra Lavado de Dinero, toda transacción hecha por más de 250 mil pesos será sujeta a revisión del SAT.