La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos informó que la empresa Procter & Gamble (P&G) retiró voluntariamente algunos desodorantes en aerosol Old Spice y Secret, luego de que detectaron presencia de benceno, elemento cancerígeno.

En un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la FDA comentó que P&G retirará todos los lotes de desodorantes en aerosol con vencimiento hasta septiembre de 2023 por el benceno: vía oral, contacto con la piel e inhalación, formas a través de las que puede afectar.

“Genera cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida. No se esperaría que exposición diaria al benceno en desodorantes causen consecuencias adversas para la salud (es prevención)”.

P&G reacciona

El benceno está siempre en el medio ambiente

Se le halla en interiores y exteriores a partir de múltiples fuentes

En el comunicado de prensa, la FDA de Estados Unidos aclaró que P&G no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con desodorantes en aerosol con benceno detectado; señaló que el retiro de dichos productos se “está llevando a cabo con mucha precaución”.

“Los desodorantes se envasan en latas de aerosol. Estamos retirando todos los lotes con vencimiento hasta septiembre de 2023 de los siguientes productos”. P&G.

En la línea Old Spice se retirarán los modelos de High Endurance; Hardest Working Collection en Stronger Swagger, Pure Sport Plus y Spray Ult Capitan; Under Deck Powder; y spray en polvo sin perfume, según la FDA en convenio con P&G a causa del benceno.