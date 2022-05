La sombrilla de marca Gucci y con diseño del logo de Adidas, tiene un costo aproximado de 27 mil pesos, pues en la página aparece el precio de 990 dólares.

Sin embargo la marca advierte que la sombrilla no es impermeable, o sea que no puede tener la función de un paraguas pues no es resistente, además de que tampoco recomiendan su uso diario pues esto podría afectarla.

La marca informó que lo ideal es tenerla como accesorio decorativo, hay otro diseño con colores muy ad hoc para la playa, con las mismas características que la anterior.

Esto causó revuelo, pues los usuarios de internet aseguraron que el costo es muy alto para la poca utilidad que tiene y rápidamente lo viralizaron en redes sociales.