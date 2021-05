El home office, una tendencia laboral que se incrementó por la pandemia sanitaria de coronavirus, aumenta los riesgos de ciberseguridad para las empresas, pues más de 35 por ciento de los empleados usan sus equipos personales para trabajar.

La generación de trabajadores a distancia causada por la pandemia de coronavirus es una pieza clave en el aumento de riesgos de ciberseguridad que enfrentan las compañías en las que trabajan.

La firma de análisis Opinium, entrevistó a tres mil trabajadores de Reino Unido y Alemania, quienes están trabajando de manera remota debido a las nuevas políticas implementadas a raíz de la pandemia de Covid-19.

Más de una tercera parte (35 por ciento) de los encuestados admitieron que usan sus equipos de trabajo para conectarlos a dispositivos inteligentes en sus casas, por ejemplo, asistentes de voz (14 por ciento), altavoces inteligentes (14 por ciento), monitores de salud y actividad física (13 por ciento), luces inteligentes (12 por ciento) y electrodomésticos de cocina inteligentes (12 por ciento).

Los datos arrojados muestran que los empleados entienden el problema. Dos terceras partes de los encuestados (66 por ciento) dicen que están más atentos de las amenazas de ciberseguridad desde que comenzaron a trabajar en casa.

Casi la mitad (49 por ciento en Reino Unido y 38 por ciento en Alemania) consideran que ellos y sus compañías están en mayor riesgo de sufrir ciberataques. El 55 por ciento han sido objetos de una amenaza de ciberseguridad al trabajar de manera remota durante el último año y casi un tercio (29 por ciento) de los encuestados dijeron que sus compañías no hacen lo suficiente para protegerlos de amenazas en la red.

Sin embargo, cuando se trata de hacerse responsables, 2 de cada 3 trabajadores afirman que tener buenas prácticas es un reto, entre las causas mencionan la falta de capacitación o soporte técnico (22 por ciento), falta de compromiso de parte de la alta dirección en sus empresas (18 por ciento) y que les toma mucho tiempo o es muy complicado (16 por ciento). Uno de cada 5 empleados (20 por ciento) dice que no se les anima a cuidar los riesgos de ciberseguridad.

¿Qué más dicen los datos?

Los resultados de la investigación de 2021 se pueden comparar con una encuesta global de AT&T realizada a 800 expertos en ciberseguridad de EMEA (Europa, Medio Oriente y África) en julio de 2020.

El reporte encontró que el 70 por ciento de las grandes empresas con más de cinco mil empleados creían que el creciente trabajo remoto estaba haciendo que sus empresas fueran más vulnerables a los ciberataques. Esa encuesta identificó a los empleados (31 por ciento) como el mayor riesgo para implementar buenas prácticas de ciberseguridad. En ese momento, los expertos creían que uno de cada tres (35 por ciento) empleados usaba dispositivos tanto para uso laboral como personal, pero la nueva investigación sugiere que el número es mucho mayor.

“Así como las empresas han introducido medidas para apoyar el bienestar físico y mental de sus empleados, deben educarlos y apoyarlos para ayudarlos a comprender mejor la ciberseguridad mientras trabajan fuera de la oficina. Esto incluye pasos como garantizar que los empleados puedan acceder a una conectividad segura a Internet y aplicaciones basadas en la web”, menciona John V. Slamecka, presidente de la región EMEA & LATAM de AT&T Business.

“Proporcionar una capacitación mejorada en ciberseguridad para ayudar a los empleados a disminuir el riesgo de superficies de ataque debería ser obligatorio, para ayudar a proteger tanto al personal como a la empresa en este momento y a medida que avanzamos hacia un nuevo entorno laboral híbrido”.

Si bien muchas empresas introdujeron nuevas medidas de ciberseguridad para mitigar los riesgos desde el inicio de Covid-19, los empleados indicaron que muchos empleadores no han tomado medidas básicas para mejorar la ciberseguridad. Uno de cada tres encuestados (32 por ciento) dice que su empresa no ha implementado nuevos protocolos de inicio de sesión para protegerse de las amenazas basadas en la web y el 50 por ciento no ha requerido ninguna capacitación adicional en ciberseguridad desde que se migró al trabajo remoto.