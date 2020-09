La transformación en los hábitos de consumo a causa de la pandemia del Covid-19 impulsarán un crecimiento del sector financiero tecnológico en América Latina, donde los gobiernos están sentando las bases de regulaciones que ayudarán a este tipo de empresas a convertirse en una verdadera alternativa de servicios respecto de la banca tradicional, dijo el fundador y director general de Nubank, David Vélez.

“Los cambios a partir del Covid-19 van a acelerar el cambio de comportamiento y ahí empiezan a verse una serie de medidas de los gobiernos, de los reguladores que van a ayudar muchísimo.

“En México hubo la creación de la ley fintech así como de los pagos instantáneos. Brasil viene con fuerza a hacer pagos instantáneos en octubre con una regulación ambiciosa.

Todos los reguladores latinoamericanos han visto a las fintech como una oportunidad de aumentar la competencia en servicios financieros, de desconcentrar la industria. Ya es una regulación para bajar barreras a la competencia que existe en los mercados”, dijo.

El directivo del banco digital más grande en América Latina reconoce un ligero aumento en la morosidad de sus clientes en México, mercado en el cual ofrecen una tarjeta de crédito y tienen una lista de espera de más de 150 mil clientes. Ante un escenario incierto, se mantiene la prudencia en el otorgamiento de crédito.

“Hemos visto un ligero aumento en la morosidad, pero desde que empezamos a trabajar a inicios de este año lo hemos hecho con una política bastante estricta, ya que apenas estamos empezando y estamos conociendo el mercado mexicano y hemos tratado de tener una política de crédito bastante conservadora en la parte de aprobación y en los límites.

“Nos hemos enfocado en apoyar a nuestros clientes en México. Dar bastantes oportunidades de financiamiento, de su deuda, a tasas menores y tratar de estar al lado del cliente cuando necesita ayuda. Creemos que es en momentos de crisis cuando las marcas construyen vínculos de confianza con el consumidor”, explicó.

Nubank es optimista sobre el crecimiento de los servicios digitales en México, donde los nuevos jugadores tienen la oportunidad de ganar una parte del mercado a los bancos tradicionales, pero también de captar usuarios que no son atendidos por el sistema financiero.

“Hay muchos clientes que nos gustaría aprobar. Hay mucha incertidumbre, no nos sentimos 100% cómodos, pero tampoco es para decirles no, no te queremos dar una tarjeta. Seguimos creciendo, contratando gente. La idea de entrar a México es con el fin de construir una gran empresa para el largo plazo. Vemos esta volatilidad como una piedra en el camino que nos crea ciertos desafíos, pero tenemos confianza que podremos manejarlos bien”, dijo.

En días pasados, Nubank incursionó en el mercado brasileño en el sector de inversiones con la adquisición de la firma Easynvest. En el caso de México, la empresa mantiene su apuesta por conocer el mercado y consolidarse en el segmento de tarjeta de crédito y ofrecer productos como meses sin intereses, en un entorno de fuerte crecimiento del sector fintech.

“En Brasil y México cada día salen nuevas fintech y se está acelerando esa creación de empresas. En otros grandes países como Argentina es una industria que crece a pesar de los retos macroeconómicos. Perú, Colombia.

Pensamos que la industria está en el primer segundo del primer minuto del primer tiempo del juego.

“Si te pones a ver dónde están los consumidores bancarios en América Latina, 400 millones están en la mano de pocos bancos. Cinco bancos en Brasil concentran 90% del mercado, cinco bancos en México tienen 90% del mercado. Lo mismo se repite en Colombia, Perú. Son oligopolios en los mercados y las fintechs somos una pequeña hormiga comparados con esos bancos”, dijo.