La crisis por COVID-19 ha impuesto grandes retos para el mundo corporativo situación que se verá reflejada en las empresas en 2021

Con el cierre de 2020, un año fuertemente afectado por la crisis sanitaria, podremos observar tendencias en materia de TI y negocios, que en 2021 de acuerdo con los expertos de OTRS Group se verán influenciadas por el esquema de la nueva normalidad.

OTRS Group desea compartirte seis de estas tendencias:

Transformación digital

La crisis sanitaria ha revelado el estado real de la digitalización en todo el mundo, la denominada transformación digital ya no es sólo una palabra de moda. Actualmente, es claro que todas las organizaciones, desde escuelas, empresas u oficinas gubernamentales, no pueden evitar la integración de la tecnología para su adecuada operación del día a día. Según un estudio de OTRS Group de junio de 2019, sólo 14% de las empresas estadounidenses encuestadas había realizado por completo su transformación digital, situación que tuvo que verse acelerada por la situación que atravesamos. Esto nos confirma que sólo las organizaciones que avancen, se modernicen y se adapten a la integración digital para mejorar su funcionamiento y la atención a sus clientes, podrán tener éxito en 2021.

Servicio al cliente – el consumidor sigue siendo el rey

El trato con el cliente ha cambiado por completo, como consecuencia de medidas como la llamada “sana distancia”, que ha provocado muy poco contacto de forma personal. Esto hace que sea aún más importante que las empresas demuestren a sus clientes que la pieza más importante de sus negocios son ellos. El mantener y acrecentar la apreciación y lealtad del cliente deben ocupar un primer plano y el aspecto de las ventas, sin dejar de ser el objetivo clave, debe ser resultado de una bien planeada forma de hacer contacto, logrado a través del uso de herramientas automatizadas como el correo electrónico, teléfono y las redes sociales, la relación con el cliente deberá fortalecerse, incluso durante los periodos de cierre.

Gestión de servicios de TI – también móvil

Hoy en día, es cada vez más común que las personas trabajen desde casa. Esto también significa que los colaboradores generalmente no tendrán soporte de TI en sus hogares, por lo tanto, si surgen problemas técnicos, puede producirse rápidamente una pérdida de productividad, por lo que las empresas deben revisar la forma de proporcionar una mesa de ayuda remota.

Software en la Nube – cada vez más demandado en el home office

Entre las mayores ventajas del uso de la Nube en las circunstancias actuales, es que los empleados, en cualquier ámbito, puedan subir, abrir, compartir, cambiar e incluso usar programas y herramientas de forma remota. Esto facilitará mucho los flujos de trabajo y la continuidad de los proyectos. La colaboración en equipo también funcionará mejor con herramientas de comunicación compartidas de esta forma.

Liderazgo – se requieren nuevas habilidades de liderazgo

Incluso antes de la pandemia, existía ya la tendencia hacia el trabajo a distancia, misma que evidentemente se ha debido intensificar aún más. En países como Alemania, incluso hay una ley que propone que el uso del home office se convierta en un derecho. Para poder liderar equipos desde diferentes ubicaciones, los gerentes deben tener habilidades completamente diferentes a las que tenían hace unos años, por ejemplo, fomentar el equilibrio entre la vida laboral y personal, promover el cuidado de la salud mental, aspectos clave y cada vez más importantes, que abordarlos requerirá inteligencia emocional, empatía y flexibilidad.

Diversidad

Actualmente, es bien entendido y reconocido en el mundo que los equipos diversos ofrecen mejores resultados que los equipos heterogéneos. Paralelamente, cada vez más empresas buscan intencionalmente candidatos de una amplia variedad de estilos de vida y demografía para crear equipos. Las empresas no deben ignorar este desarrollo y deben verificar rápidamente el estado de su estrategia de diversidad.

“La pandemia nos ha demostrado que no basta con pensar en hacer algo”, dice Sabine Riedel, miembro de la junta de OTRS Group y experta en transformación digital. “Aunque las tendencias para 2021 no son nuevas en absoluto, ahora es importante convertir las palabras en acciones y adaptarlas a las prácticas de TI, la estructura corporativa y la cultura a las condiciones cambiantes”, concluyó.

Por su parte, Francisco Cruz, Director General de OTRS Group en México, afirmó: “2020 fue un año en que las circunstancias obligaron a las compañías a adoptar medidas para las que tal vez no estaban aún preparadas, y tuvieron que acelerar todos sus procesos hacia una clara transformación digital. Esto implica, que conscientes de lo ya logrado y aprendido, debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta de seguir construyendo hacia un mejor nuevo año”.

