“Lo que no se mide, no se puede mejorar”, es uno de los dichos insignia para la estadística a nivel global y un ejemplo de cómo los indicadores son indispensables para la creación o correcciones de política pública. En este sentido, el Global Findex 2021, presentado por el Banco Mundial hace algunos días y que es un referente en materia de datos sobre inclusión financiera a nivel mundial, con información de 123 economías, no presenta datos aún sobre México.

El pasado 29 de junio, el Banco Mundial presentó los datos de avance de la inclusión financiera a nivel global en su reporte Global Findex en su edición del 2021, donde da cuenta que, al año anterior, 76% de los adultos a nivel mundial ya contaba con una cuenta en una institución financiera regulada, cuando en el 2017 dicho porcentaje era de 68% y en el 2011 de 51 por ciento.

De acuerdo con el informe, que destaca el aceleramiento de pagos móviles, en América Latina se registró, desde el 2017, un avance de 18 puntos porcentuales en la tenencia de cuentas, para llegar a una cobertura de 73 por ciento de la población adulta.

Sin embargo, al buscar la información sobre México, los registros sólo refieren los datos de los informes del 2017, el 2014 y el 2011, donde el país, según la metodología del Global Findex, alcanzó una cobertura de tenencias de cuentas en la población adulta 36.9%, 39.1% y 27.4%, respectivamente.

Banco Mundial da postura

Al ser consultado el Banco Mundial sobre el por qué los datos de México no aparecen dentro de esta medición, el organismo respondió que los datos se recopilarán durante este 2022 y serán publicados en el 2023, debido a que durante el 2021 no fue posible realizar las entrevistas personales por restricciones de movilidad.

De acuerdo con la metodología del Banco Mundial, los países en donde la cobertura telefónica representa menos de 80% de la población, las encuestas se realizan de forma presencial; sin embargo, las restricciones de movilidad impidieron hacer los cuestionarios de manera presencial en naciones como México.

“En (el) 2019, el último año de datos disponibles de la encuesta Gallup World, alrededor de 75 % de los adultos en México informaron tener su propio teléfono móvil. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad relacionadas con el Covid-19, no fue posible realizar entrevistas cara a cara en algunas de estas economías en el 2021”, dijo Leora Klapper, economista principal en el equipo de Investigación de Finanzas y Sector Privado del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial y quien inició este trabajo en Findex.

De acuerdo con el organismo, se espera que en este 2022 se recopilen los datos de 16 países adicionales, donde inicialmente no se pudieron recabar, entre los que se encuentran México y Vietnam.

Panorama México

En México, en mayo pasado se presentó la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para la elaboración de este documento, se llevaron a cabo encuestas en más de 15,000 viviendas en el periodo del 28 de junio al 13 de agosto del 2021. Según los principales resultados, la cobertura de la población de 18 a 70 años que tiene al menos un producto financiero (ahorro, crédito, seguro o afore) retrocedió de 68.3%, en el 2018, a 67.8%, en el 2021.

Asimismo, la tenencia de una cuenta de ahorro formal en la población adulta pasó de 47.1% en el 2018 a 49.1% en el 2021, mientras que, en materia de crédito, el porcentaje pasó de 31.1% a 32.7% en el periodo referido.

Desde la CNBV, la ENIF 2021 fue coordinada por la dirección para el Acceso a Servicios Financieros, que forma parte de la vicepresidencia de Política Regulatoria del organismo, encabezada por Lucía Buenrostro.

Algunas voces conocedoras de estos procesos, que pidieron no ser citadas, cuestionaron el por qué si existen datos de la ENIF, no se pudo utilizar parte de esa información para el Global Findex del Banco Mundial 2021, en el contexto de que, si bien son distintas metodologías, se pudieron encontrar puntos comunes.

Pese a que el Banco Mundial dio su postura oficial, estas voces refieren que el organismo global no tomó en cuenta información de algunos países al no ser fidedigna, por no ser clara o “venir sucia”.