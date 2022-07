Son muchas las marcas en el mundo que tienen una gran presencia en las redes sociales, donde a diario generan contenido para cada uno de sus consumidores. Como es el caso de un tuit compartido por Oxxo donde respondió un trolleo que un usuario creó y en la que el community manager le dio la mejor respuesta de vuelta confirmado que cada tienda de la firma está “a la vuelta del universo”.

Para nadie es un secreto que Oxxo es una de las marcas con más presencia en México y algunos países de Latinoamérica. Un estudio realizado por la plataforma de estadísticas Latinometrics indicó que en territorio mexicano hay 20 mil locales de Oxxo, superando incluso a las cadenas de su competencia 7 Eleven.

(1/7) There are more Oxxos in Mexico than Starbucks in the US. pic.twitter.com/baglj1DEeH

— Latinometrics (@LatamData) January 26, 2022