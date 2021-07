Tras ser considerada como la petrolera más endeudada del mundo, ahora Pemex también forma parte de las 10 empresas más endeudadas del mundo, solo por detrás de las compañías tecnológicas AT&T y Apple.

La paraestatal mexicana ostenta el noveno lugar entre las compañías más endeudadas del mundo, al arrastrar una deuda de 116,800 millones de dólares, según datos de la calificadora Moody’s.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio, la senior vice presidente de la calificadora Moody’s Investors Service, Nymia Almeida comentó que pese a que el gobierno prometió no endeudar más a Pemex, de diciembre de 2019 a marzo de 2021, la deuda ha aumentado.

Para la experta Pemex es una empresa relativamente pequeña para la cantidad de deuda que tiene, lo que es de llamar la atención más aún cuando se analizan sus utilidades, mismas que son inexistentes.

De esta forma Pemex no solo es una de las empresas más endeudadas del mundo sino que también cuenta con capital negativo, al manejar una deuda mayor que su capital. Además de eso, dijo la analista, la paraestatal no genera utilidades.

Pemex no tiene grado de inversión

Debido a que la compañía no cuenta con grado de inversión, Nymia Almeida, destacó que debido a ello fonder la deuda y pagar sus intereses resulta mucho más caro, comparado con empresas que tienen utilidad y mejor posición crediticia, siendo una deuda enorme para Pemex.

Si bien se cree que debido a que petróleos mexicanos cuenta con el respaldo del gobierno mexicano, aún sin tener el grado de inversión, los inversionistas ven de alguna manera certeza en que sus recursos tendrán retorno, sin embargo para la experta esto es verdad a medias, pues es verdad que existe un sector del mercado que opina de la misma formas.

Sin embargo, para otro sector esto no es garantía al no existir ningún compromiso de garantía normal, solamente es algo que se espera pero no es seguro, justificando que la deuda de Pemex sea más alta y costosa que la del gobierno mexicano.

¿Qué se puede hacer con Pemex para solventar su deuda?

La experta lamentó que a mediano plazo debería seguir igual desafortunada mente ante su poca capacidad de generar recursos, pues debido a su naturaleza y los gastos que genera su operación impide a la empresa bajar su deuda.

La probabilidad de que esa situación cambie en los próximos años es muy pequeña, descubrir petróleo de manera más rápida y barata, invertir en exploración, podrían ser considerados golpes de suerte y ayudar a solventar la deuda.

Pero el aumento de precio del petróleo este año está generando bastante ruido, lo que pudiera ser un factor que neutralice las ganancias que pueda tener Pemex, por lo que no se vislumbra la posibilidad de un cambio drástico en la deuda al menos en los próximos años.