Después de que en octubre pasado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo que suspender sus operacionespor un error ocasionado por un proveedor de tecnología, el presidente de la institución bursátil, Marcos Martínez Gavica, informó que la plaza bursátil será acreedora de una multa por parte de las autoridades, pues tal suspensión duró más de una hora.

En videoconferencia con medios, explicó que no se pudo recuperar inmediatamente la operación y, si bien, no fue un error interno, tuvo consecuencias; no obstante, el proveedor ya trabajó en un mecanismo de corrección para asegurarse que el percance no volverá a ocurrir.

El pasado viernes 9 de octubre, la BMV informó que la suspensión que realizó en la sesión de remate a las 11:56 horas de ese día, y que mantuvo hasta su cierre, se debió a una desconexión en el motor de negociación.

Descartó que la suspensión se haya debido a un ataque cibernético (hackeo), por lo que resaltó que opera con adecuados estándares de ciberseguridad y cuenta con los procedimientos necesarios para asegurar la integridad de la información de sus operaciones.

fuente: Miilenio