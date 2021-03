Los recursos para ejecutar trabajos de infraestructura en escuelas fueron reducidos 27.2 por ciento para este año, respecto al pasado, apuntan cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los datos indican que para 2021 se destinaron para obras de infraestructura en educación y su mantenimiento 347 millones 984 mil pesos, en tanto en 2020, hubo 478 millones 314 mil pesos.

El recorte no es nuevo, ya que el año pasado los recursos para estos propósitos se ajustaron 60 por ciento, respecto a 2019.

Thamara Martínez Vargas, coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación y Estudios Presupuestales (CIEP), dijo que no se destinaron los recursos suficientes para atender las necesidades educativas del país.

Explicó que por la contingencia sanitaria, el gobierno federal debió presentar una estrategia y protocolos de seguridad para el regreso a clases de los alumnos, pero hasta el momento no se ha presentado nada.

“El 32 por ciento de las escuelas de educación básica, hasta secundaria, no cuentan con lavamanos, en el caso del bachillerato, 21 por ciento. Definitivamente no son suficientes los recursos. Previo a la pandemia ya había una situación en la que muchas escuelas no contaban con electricidad, agua o lavamanos”, comentó.

De acuerdo con información del portal Proyectos México de Banobras, el gobierno no invirtió nada en infraestructura educativa entre de 2016 y 2020.