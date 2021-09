Ayer (1 de septiembre) entró en vigor la reforma sobre outsourcing o subcontratación en México. Esta modificación se centra en la prohibición de la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero eso no es todo, ya que también beneficiará a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Óscar Vela, Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, explicó que los trabajadores dados de alta con un Número de Registro Patronal (NRP) reciban íntegramente sus prestaciones, seguridad social y ahorros en la subcuenta de vivienda con el cambio a la norma, ¿eso qué significa? Te lo explicamos.

¿Por qué beneficia la reforma de outsourcing a los derechohabientes del Infonavit?

Recientemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en promedio el salario de los trabajadores que salieron del outsourcing aumentó en 12%, lo que significa un incremento en las aportaciones patronales a la Subcuenta de Vivienda, pero también, cuando se reporta el salario real, el ahorro para el retiro y el pago en los periodos de incapacidad serán más altos.

¿Cómo saber si esos beneficios aplican para mí?

Antes que todo, el Infonavit sostiene que el outsourcing no es un esquema malo per sé, sólo cuando no se realiza en el marco de la legalidad que promueve la reciente reforma como las prestaciones de Ley y tu registro ante el IMSS y el Infonavit.

Para saber si estás en ese esquema, deberás preguntarle a tu contratador, aunque la empresa debió informarte desde un principio o cuando se firmó un nuevo contrato, pero si revisas “Mi Cuenta Infonavit” (micuenta.infonavit.org.mx), en el apartado Mi Ahorro, ahí encontrarás tu historial laboral. Debes revisar tu Número de Registro Patronal (NRP) en el que has estado registrado y estar pendiente de los cambios.