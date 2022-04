La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, envió una misiva dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, en la que reitera la preocupación de los inversionistas estadounidenses sobre los cambios en materia energética que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 5 de abril 2022.- Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, advirtió al Gobierno mexicano que la reforma eléctrica, que esta semana se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados, pone en riesgo 10,000 millones de dólares de inversionistas estadounidenses, según detalló una misiva enviada el pasado 31 de marzo, dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

En el documento, Tai reiteró las preocupaciones del gobierno estadounidense y de los empresarios del sector energético ante los cambios regulatorios que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador e insistió en el riesgo latente de que se violen aspectos del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el impacto al medio ambiente.

“Desde hace mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos, ha expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México que violan estas obligaciones fundamentales, incluidos los cambios de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica”, escribió la funcionaria estadounidense en la carta enviada en la misma fecha en la que el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y algunos empresarios se reunieron con el presidente López Obrador para buscar un consenso sobre la reforma eléctrica.

La representante comercial reclamó que las empresas estadounidenses que han invertido en energías renovables en territorio mexicano están enfrentando “un trato arbitrario” y que sus inversiones se encuentran en riesgo ahora más que nunca.

“Desafortunadamente, si bien hemos tratado de ser constructivos con el gobierno mexicano al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios en la política en México”, insistió Katherine Tai.

“Con el espíritu de compañerismo y el continuo deseo serio de fortalecer nuestra competitividad conjunta, quiero informarles que consideraré todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para abordar estas preocupaciones”, dijo la funcionaria estadounidense e instó al gobierno mexicano a suspender estas “acciones preocupantes y garantizar que se protejan los derechos de los inversionistas y exportadores estadounidenses”.

Estados Unidos continúa elevando la presión sobre el gobierno mexicano por la reforma eléctrica que busca reducir la participación de sus empresas en el sector y que también es rechazada por Canadá y la Unión Europea.

En su reunión con el presidente López Obrador del pasado jueves 31 de marzo en Palacio Nacional, el enviado presidencial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, le expresó al mandatario la preocupación de la Casa Blanca por el impacto negativo que los cambios legales en materia eléctrica.

Tras el encuentro, López Obrador reiteró que su gobierno no pretende hacer modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional que plantea excluir la inversión privada del mercado de comercialización eléctrica y priorizar el despacho de la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), independientemente de su costo y emisiones contaminantes.

El mandatario dijo rechazó una propuesta de sus contrapartes estadounidenses de permitir que un grupo de trabajo estadounidense vigilara que los cambios legales en materia eléctrica se apegaran a los compromisos de México en el marco del T-MEC.

“Pues eso, como es lógico, no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado, no se aceptó”, dijo López Obrador el pasado 1 de abril.

López Obrador llama a la oposición a apoyar la reforma eléctrica

En tanto, durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrado, hizo un llamado a los diputados de oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) para que rompan la disciplina de voto de sus bancadas y apoyen a la reforma eléctrica.

“Estoy confiado en que van a votar libremente y se van rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria”, dijo López Obrador en Palacio Nacional.

La coalición legislativa Va Por México -integrada principalmente por el PRI, PAN y PRD- anunció el lunes que presentará una contrapropuesta a la reforma eléctrica.

El mandatario ha criticado que, con su negativa a apoyar la reforma propuesta por el Gobierno, el PRI y el PAN “insinuaron” un apoyo a “las empresas particulares”, si bien ha señalado que tiene conocimiento de que algunos diputados de estas bancadas no están de acuerdo con la decisión de sus partidos.