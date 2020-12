Musicalizando un video de una cena romántica, viendo el reencuentro de un par de ancianos, o un bebé volando en un columpio, suenan temas como Fly me to the Moon by o I Love You de Frank Sinatra en TikTok, porque a 105 años de su nacimiento sus melodías siguen presentes.

En plataformas digitales la voz del cantante estadounidense tiene más de 21 millones de oyentes mensuales, en todo el mundo, y la CDMX se encuentra en la tercera posición del top cinco de las ciudades que más reproducen sus temas con 237 mil 405 oyentes, de acuerdo con cifras de Spotify.

Figura del Siglo XX

El listado es encabezado por Chicago, con 253 mil 952 oyentes, y Londres con 249 mil 982. Los Ángeles, la ciudad donde vivió sus últimos años, ocupa el cuarto lugar con 223 mil 471 y Atlanta se queda en el quinto sitio, con 189 mil 213 escuchas. No por nada, Francis Albert Sinatra, su nombre real, es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX, su legado está compuesto por un centenar de álbumes, más de mil canciones y 10 Grammys.

También conquistó el cine, con su trabajo en más de 50 películas y ganó dos Oscar. Su fama apenas si hacía eco de su sobrenombre La Voz, con la que volvió éxitos, temas de compositores como Jimmy Van Heusen, Cole Porter, Sammy Cahn, George Gershwin o incluso del mexicano Armando Manzanero.

Música trascendente

Su música sigue sonando, en su perfil de Spotify tiene cuatro millones 332 mil 406 seguidores y ocupa el sitio 129 entre los artistas más escuchados a nivel mundial.

Al comenzar su carrera musical, también trabajó en un restaurante de New Jersey.

En su juventud, el atletismo y la natación fueron parte de sus aficiones.

Nació pesando 5.8 kilos, los doctores tuvieron que usar fórceps para sacarlo del útero materno, lo que le destruyó el tímpano.

Fue un apasionado de la música desde pequeño y llegó a cantar en la taberna de su padre.