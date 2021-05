BTS se ha convertido ya en una legendaria banda de música que rompe récords de ventas y se ha logrado posicionar en los primeros números de las listas de éxitos musicales, ahora vuelven a hacer historia al aparecer en la portada de la legendaria revista Rolling Stone, a solo unos días de su regreso con esperada canción “Butter”.

La mítica banda de K-Pop surcoreana se volvió tendencia este jueves luego que en redes sociales se difundiera la portada de la revista Rolling Stone correspondiente al mes de junio, en ella se ve a RM, Suga, Jin, Jimin, V, J-Hope y Jungkook posar con cara de asombro desde una puerta; pareciera que miran con sorpresa la magnitud del fenómeno musical en que se han convertido, más allá de las fronteras de Corea del Sur, en donde comenzaron su trayectoria en 2013.

La publicación, que será lanzada la próxima semana, se ve a los integrantes de la Boy-Band a posar con look de Louis Vuitton, prestigiosa marca de moda de la cual recientemente fueron nombrados embajadores. También en YouTube fue liberado un video del detrás de cámaras de esta sesión fotográfica que ya ha hecho historia desde el primer momento en que se dio a conocer.

Además del lanzamiento de la revista con BTS en la portada, la agrupación se encuentra a días de que haga su regreso con la esperada canción “Butter”, la cual también se estrenará en inglés, y que promete de nuevo conquistar a sus millones de fans alrededor del mundo con un sonido muy dance.

.@BTS_twt appears on our June cover.

Inside the boundary-smashing global success and musical evolution of the world’s biggest band – and what’s next. #BTSxRollingStone https://t.co/OtjE1zFVeV pic.twitter.com/X1KdIKpBGI

— Rolling Stone (@RollingStone) May 13, 2021