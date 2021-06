Todo por los likes y los views, es el lema de los los streamers. Esto lo sabe bien Sjokoladen, un streamer noruego que utiliza con frecuencia la plataforma Twitch.

El hombre se rompió la pierna tras resbalar varios metros en una montaña cuando daba un paseo cerca de Oslo.

Increíblemente pese a la dolorosa caída y la grave lesión, no dejó de grabar hasta que la ayuda llegó.

En el hospital determinaron que había sufrido una fractura en dos huesos de la pierna y un desplazamiento de rótula de 4 milímetros.

Y sí, como era de esperar compartió con sus seguidores fotos del hueso roto.

This is my knee now 🥶 pic.twitter.com/U7jnDbC8B0

— Playwell Sjokoladen🇳🇴 (@Sjokoladen) June 4, 2021